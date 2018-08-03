Россияне погибли при спуске с пика Ленина

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Альпинисты из России погибли при спуске с пика Ленина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
При спуске с пика Ленина из-за лавины погибли альпинисты Наталья Чионова из Москвы и Семен Дворниченко из Бишкека.
Чионова и Дворниченко начали спуск с пика к базе при недостаточной видимости и плохой погоде. Позже следы альпинистов были обнаружены, они были прерваны прошедшей лавиной, сообщает «Вестник Кавказа».
«Дворниченко и Чионова пропали еще 28 июля, все это время велись поиски. Тело Чионовой было обнаружено, но тело Дворниченко еще не нашли. Поиски продолжаются, их осложняют метеоусловия», — приводит слова представителя из поисковой компании «Интерфакс».
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