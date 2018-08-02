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Над Черным морем едва не столкнулись два самолета
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Над Черным морем едва не столкнулись два самолета 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неопознанный лайнер чуть не столкнулся с самолетом российской авиакомпании iFly над Черным морем, сообщает «Интерфакс».
По словам собеседника агентства в туристической отрасли, самолет Airbus A330 летел из Антальи в Москву, куда возвращал российских туристов, когда в турецком воздушном пространстве на границе с Россией к нему приблизился неизвестный лайнер.
В этот момент на самолете iFly сработал сигнал об опасном сближении, после чего экипаж российского воздушного судна изменил высоту, избежав столкновения.
При этом попытка пилотов iFly выйти на связь с экипажем неопознанного лайнера успехом не увенчалась — тот не отвечал на радиозапросы и не подавал других опознавательных сигналов.
Агентство отмечает, что информация об инциденте с рейсом Анталья — Москва пока не подтверждена официально.
Во второй половине июня самолет российской авиакомпании Azur Air полтора часа пытался приземлиться в аэропорту Антальи в условиях сильной турбулентности. По словам пассажиров рейса, за бортом лайнера бушевала гроза и били молнии, сам он гудел и «падал», однако экипаж четыре или пять раз пытался посадить самолет.
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