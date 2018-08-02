Ещё
Королеву красоты убили на глазах у туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Королеву красоты убили на глазах у туристов 

Рамблер 1 час назад
Фото: thesun.co.uk
В Чонбури (Таиланд) местный бизнесмен застрелил 20-летнюю победительницу конкурса красоты Павину Нэмьюэнгрук и ее 21-летнего друга на глазах у туристов. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 43-летний бизнесмен четыре раза выстрелил в голову и грудь девушки, и три раза — в ее приятеля. Они погибли на месте от полученных ранений.
The Sun отмечает, что причиной убийства мог стать отказ девушки от секса с бизнесменом. Владелец клуба решил, что Нэмьюэнгрук предпочла ему своего молодого друга.
Бизнесмен скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.
Родственники девушки рассказали, что бизнесмен в течение двух лет пытался уговорить ее выйти за него замуж. Нэмьюэнгрук в это время работала в его клубе. Она не соглашалась на предложения бизнесмена и рассказывала о его жестокости.
Также родственники отметил, что убитый приятель девушки был геем. Они с Нэмьюэнгрук дружили с детства. Перед тем, как их нашел убийца, друзья отмечали ее день рождения.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные заявили о масштабном «котле»141
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона170
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета12
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью804
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах83
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение