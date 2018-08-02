Королеву красоты убили на глазах у туристов

В Чонбури ( Таиланд ) местный бизнесмен застрелил 20-летнюю победительницу конкурса красоты Павину Нэмьюэнгрук и ее 21-летнего друга на глазах у туристов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 43-летний бизнесмен четыре раза выстрелил в голову и грудь девушки, и три раза — в ее приятеля. Они погибли на месте от полученных ранений.

The Sun отмечает, что причиной убийства мог стать отказ девушки от секса с бизнесменом. Владелец клуба решил, что Нэмьюэнгрук предпочла ему своего молодого друга.

Бизнесмен скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Родственники девушки рассказали, что бизнесмен в течение двух лет пытался уговорить ее выйти за него замуж. Нэмьюэнгрук в это время работала в его клубе. Она не соглашалась на предложения бизнесмена и рассказывала о его жестокости.

Также родственники отметил, что убитый приятель девушки был геем. Они с Нэмьюэнгрук дружили с детства. Перед тем, как их нашел убийца, друзья отмечали ее день рождения.