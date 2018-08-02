Вертолет разбился на Кубани 

Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, заявили в экстренных службах региона.
«Вертолет потерпел аварию в Красноармейском районе при проведении сельхозработ», — заявил источник ТАСС, уточнивший, что на борту был один пилот, который погиб.
Там рассказали также, что от удара об землю вертолет загорелся и полностью выгорел. Представители экстренных служб в настоящий момент выясняют на месте причины аварии.
Напомним, вертолет Ми-2 также упал днем 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный. Пилот был госпитализирован.
Также следователи обнаружили следы сокрытия факта крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае.