Вертолет разбился на Кубани

Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае , заявили в экстренных службах региона.

«Вертолет потерпел аварию в Красноармейском районе при проведении сельхозработ», — заявил источник ТАСС, уточнивший, что на борту был один пилот, который погиб.

Там рассказали также, что от удара об землю вертолет загорелся и полностью выгорел. Представители экстренных служб в настоящий момент выясняют на месте причины аварии.

Напомним, вертолет Ми-2 также упал днем 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный. Пилот был госпитализирован.