Страна крови и войны: где убили российских журналистов

Российские журналисты, убитые в ЦАР 31 июля, могли быть похищены повстанцами группировки «Селека», орудующей в республике с 2012 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже призвал строго наказать организаторов поездки журналистов в одну из самых опасных стран мира — они приехали в ЦАР как туристы, их командировка не была оформлена надлежащим образом. «Газета.Ru» выяснила, что творится в стране, возглавляющей мировые антирейтинги.

По данным местных СМИ, перед смертью россияне были похищены и допрошены повстанцами исламистской группировки «Селека», орудующей в стране с 2012 года. По словам чиновника Марселина Йойоота, нападение на журналистов произошло неподалеку от населенного пункта Сибю

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что погибшие россияне находились на территории республики по туристической визе, хотя приехали в страну с профессиональными целями — предположительно, Джемаль, Расторгуев и Радченко проводили журналистское расследование о работе в ЦАР российских частных военных компаний. Напомним, что ЧВК законодательно запрещены в России , а участие в них влечет уголовную ответственность.

В ЦАР официально присутствуют российские военные и инструкторы — осенью 2017 года было заключено соглашение о российско-центральноафриканском военном сотрудничестве.

В декабре того же года ООН в порядке исключения — в отношении ЦАР действует эмбарго на поставки вооружений — дала России разрешение на поставки партии стрелкового оружия. Кроме того, в республику были направлены российские военные специалисты, которые должны были обучить местных солдат обращаться с предоставленным оружием.

После того как стало известно о гибели троих журналистов в ЦАР, присутствие в республике военных и гражданских инструкторов из России оказалось в центре внимания СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российских специалистов в ЦАР никто не скрывал и что в этом «нет никакой сенсации».

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже требует «строго спросить» с тех, кто организовал поездку журналистов в Центральноафриканскую республику — он подчеркнул, что их командировка не была оформлена должным образом, а российское посольство в ЦАР не было поставлено в известность.

Центральноафриканская республика является одной из беднейших и опаснейших стран мира. По данным Всемирного банка за 2016 год, ВВП на душу населения в ЦАР составлял всего $656 (худший показатель в мире). В отчете «Глобальный индекс мира 2017» ЦАР заняла восьмое место в списке самых опасных стран планеты — там регулярно похищают членов местного правительства и сотрудников международных гуманитарных организаций, не говоря уже о высоком уровне бытовой преступности.

При этом республика богата природными ресурсами — в ЦАР есть месторождения алмазов, золота и нефти, однако непрекращающиеся гражданские войны и насилие препятствуют экономическому развитию. Это и одна из самых малонаселенных стран Африки — по данным ООН, в 2015 году население ЦАР не превышало 5 млн человек.

Гражданская война

В феврале 2018 года столицу ЦАР Банги посетила заместитель координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер , которая описала положение в стране как «полномасштабный гуманитарный кризис».

«Насилие распространяется по стране, в то время как экстренные и критические нужды все возрастают и должны быть удовлетворены. Мирные жители продолжают страдать от насилия и находятся в постоянной опасности», — заявила представитель ООН.

В Центральноафриканской республике не прекращается затяжная гражданская война, с 2012 года на территории страны действует исламистская организация «Селека» — коалиция оппозиционных бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе формирований. Группировка ответственна за многочисленные убийства и похищения на территории страны.

В 2003 году Франсуа Бозизе пришел к власти в результате военного переворота, а в 2004 году началась вооруженная борьба повстанцев «Союза демократических сил за единство» во главе с Мишелем Джотодиа и еще ряда мятежных группировок с правительством. По данным Human Rights Watch, за три года войны в стране 212 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома, из них порядка 60 тыс. бежали в соседние страны. Бозизе удалось одолеть противников, и в 2005 году он стал президентом ЦАР.

В период с 2008 по 2012 год враждующие стороны заключили ряд соглашений, призванных остановить насилие в стране, однако новой войны избежать не удалось. Зимой 2012 года ситуация в республике вновь обострилась — члены созданной летом того же года «Селеки» захватили значительные территории, требуя отставки президента. Через год Совбез ООН санкционировал развертывание в ЦАР миротворческих сил Африки и Франции для стабилизации обстановки, но им не удалось исправить положение.

В конце марта 2013 года «Селека» захватила столицу ЦАР Банги, лидер группировки Мишель Джотодиа провозгласил себя новым главой республики, а через некоторое время заявил о роспуске «Селеки».

Тем не менее, террористы продолжили свою деятельность. Уже осенью 2013 года Джотодиа утратил контроль над ситуацией, и в стране вновь начались кровопролитные столкновения — исламисты «Селеки» начали борьбу с созданной ей в противовес христианской «Анти-балакой».

По оценкам ООН, с 2013 года от творящегося в стране насилия бежали порядка 1 млн человек, жертвами противостояния «Селеки» и «Анти-балаки» стали свыше 6 тыс. человек. Действующий в стране миротворческий контингент не только не смог стабилизировать ситуацию, но и внес свой вклад в происходящий в республике кризис — в 2016 году ООН начала расследование случаев насилия миротворцев из африканских стран над местными жителями.

В 2014 году лидеры стран ЭКОЦАС (Экономическое сообщество стран Центральной Африки) вынудили Джотодиа покинуть президентский пост. В 2015 году в стране состоялся общенародный референдум, была принята новая конституция.

По итогам президентских выборов 30 декабря 2015 года главой республики стал Фостен-Арканж Туадера, занимавший пост премьера при президенте Бозизе. Он стал первым президентом ЦАР, избранным в результате демократических выборов.

Главным пунктом предвыборной программы Туадера было установление в стране безопасности и привлечение иностранных инвестиций для восстановления экономики государства. Положение в стране все еще остается крайне тяжелым, при этом в 2016 году Франция объявила об успехе своей миссии и вывела из ЦАР почти весь военный контингент.

Франция уходит, приходит Россия

С момента прихода Туадера к власти Россия предприняла ряд шагов по укреплению сотрудничества с Центральноафриканской республикой — это касается в том числе заключенного в 2017 году соглашения о поставках оружия и направлении в ЦАР российских военных инструкторов.

Данный шаг вызвал истерию в западных СМИ, которые писали, что Москва намерена выдавить из республики французские и африканские миротворческие отряды и установить контроль над добывающей промышленностью ЦАР.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин встретился с главой ЦАР Фостен-Арканжем Туадера «на полях» Петербургского международного экономического форума. В беседе Путин напомнил, что в свое время СССР стал одной из первых стран, признавших независимость ЦАР. В 1960-1970-е годы советские специалисты работали в республике по разным направлениям. По итогам переговоров Путин и Туадера договорились укреплять двустороннее сотрудничество — в частности, в экономической и гуманитарной сферах.

В январе 2018 года российский транспортный самолет Ил-76 осуществил первую поставку вооружения и боеприпасов в ЦАР — в частности, пистолетов Макарова, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Туда были также направлены пять военных советников и 170 специалистов для инструктажа солдат центральноафриканской армии.