Что известно о крушении Ми-8 в Красноярском крае

Что известно о крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

15 пассажиров и три члена экипажа вертолёта Ми-8АМТ погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае . Катастрофа произошла в субботу, 4 августа, после взлёта Ми-8 с посадочной площадки вблизи Ванкорского нефтегазового месторождения. По предварительным данным, потерпевший крушение вертолёт столкнулся лопастями с грузом, который был закреплён на внешней подвеске другого Ми-8АМТ. В результате воздушное судно рухнуло на землю, разрушилось и сгорело. Сообщается, что пассажирами разбившегося вертолёта были рабочие-вахтовики. Крушение произошло в простых метеоусловиях, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело. При этом отмечается, что в районе авиакатастрофы удалось обнаружить чёрные ящики.

18 человек погибли в результате крушения вертолёта Ми-8АМТ в Красноярском крае. Эту информацию официально подтвердили в авиакомпании «ЮТэйр» , которой принадлежал вертолёт — на борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.

В распространённом компанией пресс-релизе сообщается, что вертолёт Ми-8АМТ с бортовым номером RA-25640 разбился в субботу, 4 августа, в 09:43 по местному времени (05:43 мск). Авиакатастрофа произошла в простых метеоусловиях после взлёта с посадочной площадки «Ванкор» в Красноярком крае.

«По предварительной информации, произошло столкновение лопастей вертолёта с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолёта Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли», — сообщили в «ЮТэйр».

Вертолёт RA-22427 не получил повреждений и произвёл посадку на площадке «Ванкор». Отмечается, что разбившийся вертолёт Ми-8АМТ был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом

Его командир 1985 года рождения закончил Омское лётное училище и налетал 5990 лётных часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Туруханском районе, в 180 километрах от населённого пункта Игарка.

При этом в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) также сообщали, что по предварительным данным, Ми-8 разбился из-за столкновения с грузом другого вертолёта, взлетавшим с того же аэродрома.

«Два вертолёта авиакомпании АО «ЮТэйр-вертолётные услуги» выполняли взлёт вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлёт осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлёт выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию», — говорится в заявлении.

«По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолёта с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли», — сообщили в Росавиации.

Экипаж вертолёта без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, его экипаж не пострадал. Отмечается, что полёт происходил в простых метеоусловиях, без осадков.

Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы. На место авиапроисшествия вылетели заместитель руководителя Росавиации, начальник Управления инспекции по безопасности полётов и заместитель начальника Красноярского управления Росавиации.

Сообщается, что правоохранительные органы рассматривают все версии крушения и приоритетной пока нет.

«Рассматриваются все версии катастрофы, среди них — ошибка пилотов и техническая неисправность», — сообщил собеседник ТАСС.

По информации источника РИА Новости, на борту вертолёта находились сотрудники компании «Анкор». Собеседник агентства отметил, что Ми-8 упал в безлюдном месте.

По факту крушения Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли», — сообщили в Следственном комитете.

Там отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили ТАСС, что врио губернатора региона Александр Усс уже вылетел на место авиакатастрофы.

«На данный момент нам известно, что произошла трагедия, что есть погибшие… Туда уже вылетел врио губернтора, туда же вылетели сотрудники правоохранительных органов, прежде всего МЧС. Будет осматриваться место происшествия, более точная информация будет позже», — сообщили в пресс-службе.

При этом источник Интерфакса в оперативном штабе на месте происшествия подтвердил, что метеоусловия в районе авиакатастрофы были хорошими.

«С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолёта: один перевозил тяжёлую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой — рабочих. Пассажирский вертолёт разбился на 7-й минуте полета», — рассказал источник

«Была небольшая облачность, высота облаков 2 км, видимость достаточная, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла», — добавил собеседник агентства.

Он подтвердил версию о том, что крушение вертолёта могло быть спровоцировано столкновением с другим воздушным судном. При этом уточняется, что спасатели обнаружили два чёрных ящика на месте авиакатастрофы в Красноярском крае.

«На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец», — заявил источник РИА Новости.

Состояние чёрных ящиков уточняется.