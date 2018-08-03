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В России за полгода предотвратили 19 терактов
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В Генпрокуратуре сообщили о предотвращении 19 терактов в России за полгода 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России за полгода предотвращено 19 терактов на стадии приготовления и планирования. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
«На стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов», — цитирует РИА Новости Буксмана.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что число россиян, которые пытались примкнуть к террористическим группировкам за рубежом, в 2017 году снизилось.
1 августа в Калининграде сотрудники регионального УФСБ в ходе спецоперации задержали девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к террористической группировке «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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