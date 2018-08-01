Тела погибших в ЦАР журналистов вернут 4 августа

Тела погибших в Африке журналистов вернут в Россию 4 августа

Тела российских журналистов, погибших в Центральноафриканской республике , должны доставить на родину в ближайшие дни, при этом мотивы их убийства пока остаются неизвестными. Международные организации настаивают на тщательном расследовании всех обстоятельств трагедии, российские коллеги выражают соболезнования, законодатели намерены принять меры.

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.

Странный водитель и отклонение от маршрута

Руководитель "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин со ссылкой на данные, полученные из МИД, сообщил РИА Новости , что тела погибших в ЦАР журналистов доставят в Москву 4 августа. Коняхин также рассказал, что его настораживало поведение водителя съемочной группы.

"У меня подозрения появились по поводу шофёра еще в субботу или воскресенье… Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, и у нас не было сомнений, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "как-то он очень странно себя ведёт, похоже на наводку". Они сказали: " да нет, вроде все нормально". На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно", — сказал Коняхин РИА Новости.

По его словам, журналисты отклонились от намеченного маршрута на 23 километра. Коняхин сообщил РИА Новости, что в настоящее время пытается попасть в посольство ЦАР в Москве, чтобы получить визу, после чего он планирует полететь в ЦАР и выяснить подробности о погибшей там съемочной группе.

Пошли на серьезный риск

Как заявил РИА Новости заместитель директора Института Африки РАН по науке Дмитрий Бондаренко , съемочная группа шла на серьезный риск, выезжая в ночное время за пределы столицы ЦАР без сопровождения с учетом неспокойной обстановки в стране.

Как пояснил эксперт, ЦАР исторически была очень неспокойной и небезопасной страной. Ситуация усугубилась в 2013 году, когда в республике вспыхнула гражданская война на почве религиозной розни между христианами и мусульманами. В данный момент боевые действия прекратились, но последствия конфликта все еще дают о себе знать.

"В общем, война, вроде бы, закончилась, но, как это обычно бывает, после гражданской войны осталось множество неконтролируемого оружия, множество молодых людей, у которых нет никакого источника доходов, потому что страна очень бедная. И масса мелких группировок, формирований, фактически, банд. То есть, государственные институты, конечно, не очень сильны там", — заявил Бондаренко.

На данный момент в регионе, где был обнаружен автомобиль с убитыми журналистами, нет активных боевых действий. Также вряд ли можно говорить об этнической вражде как вероятном мотиве нападения, считает специалист. Бондаренко считает, что убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике могло быть и не связано с их профессиональной деятельностью.

"Исходя из того, что собой представляет эта страна, из того как, судя по сообщениям, это произошло, вполне можно допустить, что это, действительно, бандиты пытались кого-то ограбить, эта версия вполне допустима", — отметил он.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН, эксперт РСМД Василий Филиппов также полагает, что возможным мотивом убийства трех российских журналистов в ЦАР могло стать ограбление на фоне общей обстановки в республике, где уже несколько лет продолжается кровопролитный межрелигиозный конфликт.

"Это обычный, скорее всего, грабеж на фоне общего конфликта. А для чего еще им нужны российские журналисты? Скорее всего, это банальная попытка нажиться на европейцах. Когда в стране проливается кровь, под это легко подверстать любое убийство", — отметил он.

Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев тоже считает, что погибшие в ЦАР российские журналисты повели себя неосмотрительно. "Все меры безопасности нужно было соблюдать очень и очень продуманно. Нельзя было в ночь выезжать, нельзя было без охраны ехать, надо было иметь проводников нормальных. Там очень много нюансов, которые нельзя отбрасывать в сторону и ехать "на авось", — сказал РИА Новости Гусев.

Журналистов в горячих точках защитят законом

"Им нужно обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее. Все эти гарантии предусмотрены проектом федерального закона, который был подготовлен Советом еще несколько лет назад и с тех пор пылится в Государственной Думе. Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности", — заявил РИА Новости Федотов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что закон о соцгарантиях для журналистов, работающих в "горячих точках", будет принят в осеннюю сессию.

"Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в "горячих точках", будет принят в осеннюю сессию", — приводит слова Левина пресс-служба комитета.

Мировое сообщество требует разобраться

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти ЦАР к сотрудничеству с российским посольством и миссией ООН для незамедлительного расследования гибели трех российских журналистов в стране, об этом сообщил РИА Новости старший исследователь HRW по Африке Льюис Мадж. Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро заявил РИА Новости, что миссия поможет местным полицейским в расследовании гибели российских журналистов. "Репортеры без границ" также просят власти ЦАР и РФ провести серьезное и тщательное расследование.

Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут потребовал от властей ЦАР разыскать и привлечь к суду виновных, он также призвал ООН на ближайшем заседании генассамблеи принять конвенцию о безопасности работников СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также шокирован убийством журналистов из РФ в ЦАР.

"Глубоко опечален и шокирован убийством российских журналистов — Кирилла Радченко, режиссера Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля в ЦАР. Мои искренние соболезнования их семьям и коллегам", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Коллеги и друзья соболезнуют

Коллеги, друзья и близкие погибших в Центральноафриканской республике корреспондентов несут цветы к Центральному дому журналистов в Москве. У мемориальной стены с именами журналистов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены фотографии Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, к ним возлагают букеты роз. Журналистка Ирина Гордиенко , вдова журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральноафриканской Республике, на своей странице в "Фейсбуке" поблагодарила всех сочувствующих за поддержку и "теплые слова".

Как заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев , журналисты, погибшие в Центральноафриканской республике, пополнили когорту российских героев, павших при исполнении редакционного задания.

"Я могу вспомнить и Андрея Стенина, нашего коллегу и друга, фотографа, журналиста "России сегодня", который погиб в Донбассе при исполнении редакционного задания, Анатолия Кляна — оператора Первого канала, Игоря Корнелюка и Антона Волошина, журналистов "Вестей", тоже павших в Донбассе. Это говорит о том, что профессия журналиста и сегодня остается опасной. Она требует мужества, самоотдачи и решимости", — сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Как рассказала РИА Новости друг и бывшая коллега режиссера Александра Расторгуева Любовь Суркова, он попал в съемочную группу буквально за сутки до отлета. По ее информации, в съемочной группе, которая собиралась ехать в ЦАР, "кто-то выпал", и организаторы, зная Расторгуева как профессионала, который много раз бывал в горячих точках, пригласили его. Поскольку у режиссера было время между съемками, он согласился.

"Чудовищное стечение обстоятельств. Это не его история, не то, о чем он мечтал…", — сказала Суркова.

"Последний раз мы виделись здесь же, в ЦДК, буквально перед его поездкой, договорились обсудить новый проект по возвращению. Ужасная трагедия", — сказала РИА Новости директор Центра документального кино (ЦДК) Софья Капкова

Расторгуев, скорее всего, будет похоронен на "малой родине" — в Ростове-на-Дону, его родители в ближайшее время прибудут в Москву, говорит руководитель "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин.