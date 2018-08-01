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Пассажира рейса Москва — Сочи сняли с борта самолета за дебош
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Пассажира рейса Москва — Сочи сняли с борта самолета за дебош 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пассажира рейса Москвы — Сочи сняли с борта самолета за хулиганское поведение. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"По предварительным данным, 1 августа около 7 часов утра на борту самолета рейса Москва — Сочи мужчина своим поведением нарушал общественный порядок, в результате чего был снят с борта самолета", — сообщила она.
Следствие проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте"). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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