Пассажира рейса Москва — Сочи сняли с борта самолета за дебош

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Пассажира рейса Москвы — Сочи сняли с борта самолета за хулиганское поведение. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 1 августа около 7 часов утра на борту самолета рейса Москва — Сочи мужчина своим поведением нарушал общественный порядок, в результате чего был снят с борта самолета", — сообщила она.

Следствие проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте"). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.