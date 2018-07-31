Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ 

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ, на основании рапортов которых проводится масштабное расследование во ФСИН. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание со ссылкой на следователей сообщает, что в 2016 году майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков участвовали в незаконной сделке по отчуждению 50 процентов активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы. Узнав о планах столичных властей снести несколько павильонов на рынке, они предложили владельцу компании спасти бизнес. За свои услуги офицеры потребовали переписать половину фирмы с уставным капиталом 4,6 миллиона рублей на стороннего человека.
Отмечается, что рынок все же был снесен, а владельцам предложили компенсацию в 90 миллионов рублей. По данным следователей, обманутый руководитель компании написал заявление в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудников ФСБ поместили в СИЗО «Лефортово», свою вину они не признают.
Ранее 19 февраля сообщалось, что трех генералов ФСИН отстранили от должностей после проверки сотрудников управления «М» ФСБ. 1 февраля стало известно, что бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов стал фигурантом двух уголовных дел по статье 159 УК («Мошенничество») в связи с хищениями из бюджета.