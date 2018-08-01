Дети помешали вынесению приговора банде GTA

Заседание Московского областного суда по вынесению приговора членам банды GTA пришлось покинуть родственникам обвиняемых. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По данным издания, такая мера была принята из-за маленьких детей, которых родственники подсудимых привели в зал. Вскоре после начала заседания дети начали капризничать.

Банда GTA, состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Подмосковье . Ее лидером называли Ибайдулло Субханова . Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах. Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы заставить водителя остановиться. Затем они расстреливали находившихся в машине людей и забирали ценности.

Всего в материалах дела фигурировали 17 жертв преступников. Членов банды начали задерживать осенью 2014 года. Они частично признали свою вину. Субханова застрелили во время спецоперации.

Первого августа 2017 года в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела банды. В лифте пятеро обвиняемых отобрали оружие у конвоиров и напали на них. Когда лифт остановился на третьем этаже, началась перестрелка между бойцами Росгвардии и членами банды. В итоге трое нападавших были убиты, еще двое получили ранения (один из них позже скончался в больнице). Также пострадали четверо правоохранителей.

1 августа 2018 года суд признал виновными пятерых членов банды. Для четверых фигурантов дела обвинители попросили пожизненное заключение, а для еще одного — 25 лет строгого режима. Приговор им будут зачитывать в течение недели.