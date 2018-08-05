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Жертв шаурмы в Киеве становится все больше
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Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 87 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.
«Сообщаем, что на 03.08.2018 зарегистрировано 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что торговые точки, с деятельностью которых связывают массовое отравление, не имели необходимых документов. В настоящее время их закрыли.
«Также установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в украинской столице 70 человек отравились шаурмой.
RT на русском: последние новости
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