Жертв шаурмы в Киеве становится все больше

Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 87

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

«Сообщаем, что на 03.08.2018 зарегистрировано 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что торговые точки, с деятельностью которых связывают массовое отравление, не имели необходимых документов. В настоящее время их закрыли.

«Также установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в украинской столице 70 человек отравились шаурмой.