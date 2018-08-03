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Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
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Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери 

Рамблер 35 минут назад
Фото: соцсети
Убитый тремя сестрами отец хотел подарить одной из них джип за два миллиона. Об этом «Комсомольской правде» рассказал его друг — рекордсмен Гиннесса Брюс Хлебников.
По его словам, в день своей смерти от рук дочерей Михаил Хачатурян намеревался подарить старшей из них, 19-летней Кристине, джип «КИА» стоимостью два миллиона рублей.
«А ведь сам он ездил на старом "Лексусе"», — отметил Хлебников.
Также собеседник издания рассказал, что Хачатурян обращался к нему за помощью в выборе автомобиля.
27 июля сестры Хачатурян убили отца более чем 30 ударами ножом. Девушки были задержаны и сообщили правоохранителям, что употребивший наркотики отец напал на них.
Накануне московский суд арестовал 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину. Против сестер возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что грозит им тюремным заключением вплоть до пожизненного.
Комментарии6  Ещё 7 источников 
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