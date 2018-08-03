Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери

Убитый тремя сестрами отец хотел подарить одной из них джип за два миллиона. Об этом « Комсомольской правде » рассказал его друг — рекордсмен Гиннесса Брюс Хлебников

По его словам, в день своей смерти от рук дочерей Михаил Хачатурян намеревался подарить старшей из них, 19-летней Кристине, джип «КИА» стоимостью два миллиона рублей.

«А ведь сам он ездил на старом "Лексусе"», — отметил Хлебников.

Также собеседник издания рассказал, что Хачатурян обращался к нему за помощью в выборе автомобиля.

27 июля сестры Хачатурян убили отца более чем 30 ударами ножом. Девушки были задержаны и сообщили правоохранителям, что употребивший наркотики отец напал на них.

Накануне московский суд арестовал 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину. Против сестер возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что грозит им тюремным заключением вплоть до пожизненного.