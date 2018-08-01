Российских военных спасли в Таджикистане

В Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы

По данным собеседника агентства, все 14 членов ячейки были задержаны сотрудниками ГКНБ в феврале этого года, в марте в ходе празднования Навруза они планировали совершить крупные теракты, направленные, в том числе против 201-й российской военной базы в Душанбе.

Судом города Душанбе двое организаторов ячейки — житель Душанбе 25-летний Фахриддин Гулов и его ровесник Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам лишения свободы. Другие члены ячейки приговорены к семи годам лишения свободы. Все осужденные признаны виновными в наёмничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.

Как заявили в ГКНБ, отправка молодых людей для боевой подготовки в Афганистан осуществлялось "при непосредственном финансировании "Партии исламского возрождения".