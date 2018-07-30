Следствие ужесточило обвинение сестрам-убийцам

Следствие ужесточило обвинение сестрам, убившим отца в Москве

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве , сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова.

Ранее в СК сообщили, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство без отягчающих обстоятельств"). Наказание по этой части статьи составляет от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство в составе группы лиц")", — сказала Селиванова.

Такая квалификация предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако женщинам в России не могут назначить такую меру наказания. Младшей из сестер, которая еще не достигла совершеннолетия, суд в будущем не сможет, согласно законодательству, дать более 10 лет колонии.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Останкинский суд Москвы продлил сестрам срок задержания на 72 часа. Суд над обвиняемыми проходил в закрытом от публики режиме.

Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий, отметили в СК.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.