Прояснилась ситуация с гибелью посетителя «Нашествия» 

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в Тверской области, опровергли информацию о том, что на музыкальном мероприятии погиб человек, сообщает РИА Новости.
«По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших», — сказали в пресс-службе фестиваля.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил о гибели посетителя фестиваля, в руках у которого был флаг. Он зацепил электропровод и погиб от удара током.
«Нашествие» — это старейший фестиваль, который проводится в России с 1999 года. За эти годы на нем побывали лучшие отечественные рок-музыканты из разных регионов России. В прошлом году в Большое Завидово приехали почти 200 тысяч человек. В этом году с 3 по 5 августа на трех сценах фестиваля выступят 150 групп.