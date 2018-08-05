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Прояснилась ситуация с гибелью посетителя «Нашествия»
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Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

Прояснилась ситуация с гибелью посетителя «Нашествия» 

Рамблер 3 часа назад
Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в Тверской области, опровергли информацию о том, что на музыкальном мероприятии погиб человек, сообщает РИА Новости.
«По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших», — сказали в пресс-службе фестиваля.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил о гибели посетителя фестиваля, в руках у которого был флаг. Он зацепил электропровод и погиб от удара током.
>> На «Нашествии» произошла трагедия
«Нашествие» — это старейший фестиваль, который проводится в России с 1999 года. За эти годы на нем побывали лучшие отечественные рок-музыканты из разных регионов России. В прошлом году в Большое Завидово приехали почти 200 тысяч человек. В этом году с 3 по 5 августа на трех сценах фестиваля выступят 150 групп.
Комментарии23  Ещё 22 источника 
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