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Убитые в ЦАР россияне пытались отбиться от людей в тюрбанах
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Убитые в ЦАР россияне пытались отбиться от людей в тюрбанах 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление напавшим на них людях в тюрбанах, которые хотели завладеть автомобилем, сообщили в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР.
В сообщении ведомства Центральноафриканской Республики в Facebook говорится, что расследование произошедшего проводят местные полицейские, сотрудники миссии ООН и посольство России.
По данным ведомства, трое журналистов не предупредили российскую дипломатическую миссию в стране о планируемом маршруте и воспользовались услугами частного водителя. На КПП у города Сибю их предупреждали о рискованности поездки, однако те настояли на своем. В 32-х километрах от контрольно-пропускного пункта на них напали неизвестные в тюрбанах. Журналисты пытались оказать сопротивление и были убиты.
В центральноафриканском министерстве добавили, что преступники не говорили ни по-французски, ни на санго.
В Следственном комитете ранее сообщили, что прорабатывается вопрос о направлении опытных следователей в ЦАР для действий по делу об убийстве российских журналистов.
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