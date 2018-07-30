Самолет кто-то круто развернул: что узнали про пропавший Boeing

Малайзийское правительство не исключает причастности третьей стороны к исчезновению Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН370. Об этом сообщили во время презентации финального отчета о расследовании катастрофы. Также было установлено, что авиадиспетчеры Малайзии Вьетнама сработали плохо, из-за чего поиски обломков и спасательная операция начались куда позже, чем следовало бы. Главной же цели — установления обстоятельств крушения — следователям добиться не удалось, так как для этого нужны обломки самолета.

Правительство Малайзии опубликовало финальный отчет о пропаже Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Согласно итоговому документу, правительство не может исключать варианта причастности к катастрофе третьей стороны. Как заявил глава малайзийской комиссии по расследованию крушения Кок Су Чон, в то же время нет доказательств того, что судном управлял кто-либо, кроме пилотов.

В расследовании также опровергается конспирологическая версия того, что управление самолетом было перехвачено дистанционно, чтобы сорвать угон воздушного судна террористами.

По словам главы комиссии, подтверждено, что самолет незадолго до крушения внезапно сменил курс.

«Он начал разворачиваться, причем не из-за какого-то сбоя техники и не в режиме автопилота. Самолет в тот момент управлялся вручную»», — заявил он.

Однако ответить, почему именно пропал без вести малайзийский Boeing, власти не могут. По словам Чона, «причины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков».

Акцент в докладе был сделан не на обстоятельства произошедшего, а на то, какие ошибки были допущены и какие руководящие принципы не были соблюдены во время полета судна. В частности, серьезную критику вызвали действия малайзийских и вьетнамских авиадиспетчеров. Когда судно переходило из одной воздушной зоны в другую, авиадиспетчеры » не смогли сработать должным образом», отмечается в документе.

В частности, они не забили тревогу сразу же, как только самолет пропал с радаров. Расследование показало, что были предприняты всего две попытки связаться с судном с земли, спустя четыре и пять часов. Поисковые работы и спасательная операция, соответственно, начались позже, чем могли бы.

Сам самолет находился в удовлетворительном техническом состоянии, а пилот и старший помощник, «по-видимому, не испытывали проблем в личной жизни, которые могли бы повлиять на их способности и желание управлять самолетом», говорится в отчете.

Как заявила после закрытого брифинга для родственников жертв крушения дочь одной из находившихся на борту женщин Грейс Нэйтан, семьи погибших надеются на то, что в будущем опыт этого авиалайнера будет учтен и предотвращение подобных ошибок поможет избежать таких трагедий. В целом родственники оказались очень расстроены итогами расследования: они жаловались, что в документе не сказано ничего нового, а вопросы родные задавать не могли, поскольку финальный отчет зачитывали не те люди, что составляли его. В итоге закрытый брифинг перерос в громкую перепалку.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Он вылетел из аэропорта в 00:42 по малайзийскому времени, после чего в течение примерно 40 минут полет проходил в штатном режиме. Последний сеанс связи с экипажем произошел в 01:19, когда авиалайнер переходил из зоны ответственности малайзийских диспетчеров к вьетнамским.

Последнее, что пилоты сказали малайзийским коллегам, было: «Спокойной ночи». Через две минуты после этого отключились передающие информацию о местоположении самолета и его идентификационные данные транспондеры, а уже в следующую минуту Boeing исчез с экранов радиолокаторов диспетчерских служб.

Еще примерно семь часов после пропадания с радаров самолет находился в воздухе, кардинально отклонившись при этом от планового маршрута. Только утром, в 08:11, с борта авиалайнера был отправлен последний сигнал на спутник Inmarsat, который Boeing 777 использовал для передачи наземным службам технической информации о работе своих двигателей Rolls-Royce. Через час от Inmarsat поступил запрос о связи, ответа на который с воздушного судна так и не последовало. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Разгадать тайну исчезнувшего лайнера пытались 26 государств, которые потратили на расследование катастрофы в общей сложности почти $200 млн Поиски самолета проводились в Южно-Китайском и Андаманском морях, в Малаккском проливе и в Индийском океане. Всего было исследовано 7,7 млн кв. км, на 60 тыс. кв. км из которых проводились и глубоководные поиски

Несмотря на усилия поисковой группы, первый фрагмент авиалайнера удалось найти только спустя больше года после исчезновения MH370. Обломки, которыми оказались деталь крыла и дверь, обнаружили на острове Реюньон в Индийском океане в июле 2015 года. Далее в марте 2016 года обломки самолета нашли на берегу пролива между Мадагаскаром Мозамбиком , а через месяц на острове Маврикий обнаружили фрагмент крыла. Последняя находка в виде другой части крыла находилась у побережья Танзании

И хотя каждый новый найденный фрагмент авиалайнера усиливал надежду раскрыть тайну малайзийского Boeing, все это так и не помогло уменьшить зону поиска пропавшего воздушного судна и определить его местонахождение. В январе 2017 власти Австралии Китая и Малайзии объявили о завершении поисков самолета.

Однако координационный центр поискового агентства (JACC) продолжает тесно сотрудничать с правительством Малайзии в плане обмена информацией по данному делу и поддержки семей погибших пассажиров и членов экипажа. В настоящее время обломки пропавшего лайнера ведет частная американская компания Ocean Infinity.

Загадочная пропажа воздушного судна привлекла внимание экспертов по всему миру. Согласно одной из выдвинутых специалистами версий, в ответственный момент пилот не управлял лайнером. Как отмечает представитель Управления по безопасности на транспорте Австралии Грег Худ, такую гипотезу доказывает анализ сигналов Boeing. По мнению людей, придерживающихся этой теории, самолет упал 8 марта 2014 года в 08:19, когда у него закончилось топливо и загорелись два двигателя. По мнению экспертов, самолет практически под прямым углом разбился о поверхность Индийского океана на огромной скорости, до 20 тыс. футов (6096 м) в минуту, чем и объясняется его бесследное исчезновение.

Другой версией произошедшего является человеческий фактор. Те, кто придерживается такой точки зрения, обвиняют в трагедии командира экипажа Захари Ахмада Шаха.

Во время обыска дома пилота там был обнаружен имитирующий кабину авиалайнера симулятор. После расшифровки жестких дисков выяснилось, что пилот как раз за месяц до авиакатастрофы тренировался на маршруте, следование по которому стало бы причиной падения самолета в Индийский океан. Следователи уверены, что именно такую схему Ахмад Шах перенес на реальный полет.

Экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс высказал мнение, что пилот планировал самоубийство, а вместе с собой убил и всех пассажиров. Он считает, что командир судна мог разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, а сам при этом предварительно надел кислородную маску.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — заявил Вэнс.