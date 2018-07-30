Пожар в Сочи: восемь человек сгорели заживо

Пожар в трехэтажном частном доме в Сочи ликвидирован. По предварительной версии, возгорание в частной гостинице могло произойти из-за неисправного мангала. В результате ЧП погибли восемь человек, трое, включая 16-летнего подростка, пострадали.

Ранним утром в понедельник, 30 июня, частном деревянном строении на улице Просвещения в Адлере позник пожар. По сообщениям очевидцев, здание вспыхнуло, как стог сена. Вскоре пламя распространилось на площадь 300 кв. м.

По информации пресс-службы краевого управления МЧС России, пожар возник в 5:30, в 06:08 огонь был локализован. 07:43 — ликвидирован. В тушении принимали участие 62 человека, 19 единиц техники.

В трехэтажном здании располагалась частная гостиница из двух номеров (по всей видимости, по одной комнате на этаж). На специализированных туристических сервисах «Гостевой дом на Просвещения, 81» рекламируется как «расположенный в трех минутах ходьбы от аквапарка» и находящийся на первой береговой линии.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, загорелся навес для общепита с соседней с ним временной металлической конструкцией. Все они были обшиты легко воспламеняющимся сайдингом. Они выгорели полностью, уточнили в сочинской мэрии.

Строение было построено на полосе отвода РЖД , договор аренды на этот участок был заключен с этой компанией. Представитель РЖД прибыл на место происшествия

В результате ЧП погибли восемь человек, все, по предварительной информации, граждане стран СНГ.

Как сообщили в региональном главке СКР, среди погибших был один ребенок. Трое погибших были членами одной семьи, по некоторым данным, они и владели гостиницей.

Как сообщает sochinews.io, их тела нашли на третьем этаже, где находились номера, возможно, они задохнулись во сне. Еще пять погибших обнаружили среди столов на первом этаже, где семья владельцев держала кафе.

Еще три человека пострадали: владелец гостиницы, некая женщина и 16-летний сын владельца, который выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Сейчас они с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный или не потушенный мангал. Также рассматривается версия неисправной электропроводки или неосторожного обращения с огнем.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в Сочи и заявил, что при необходимости их родственникам будут предоставлены места для размещения.

«Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте работают краевые специалисты, в том числе психологи. Готова к вылету бригада санавиации», — отметил он.

По словам главы региона, важно «не только установить причины пожара, но и определить, насколько строение соответствовало нормам пожарной безопасности». «Необходимо выяснить, как допустили ситуацию, когда люди вынуждены были жить в непригодных для этого условиях», — добавил губернатор.

Следователи уже начали работу на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливается причина возгорания, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения.

Буквально за день до этого, 28 июля, в Сочи сгорела база отдыха «Каньон» в селе Третья рота Лазаревского района (Краснодарский край).

Комплекс зданий — двухэтажный дом и баня — загорелся около 03:00. Вскоре огонь начал перекидываться на лес.

В краевом управлении МЧС подтвердили факт пожара, отметив, что на тушение выезжало четыре расчёта. Пламя охватило площадь около 200 кв. м. Очаг возгорания они ликвидировали ранним утром. От строений остался только фундамент. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

По информации канала «360», заживо сгорела девушка. Двое молодых людей получили легкие ожоги. Они отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что 25 июля из-за пожара в подвале роддома Центральной городской больницы Екатеринбурга из здания были эвакуированы 170 человек, в том числе 49 детей. Сообщение о пожаре поступило в 3.18 по местному времени (1.18 мск). Задымления в здании не было, автоматическая сигнализация позволила быстро обнаружить возгорание.