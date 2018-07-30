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«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
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Источник: Три сестры в Москве нанесли отцу не менее 36 ударов ножом 

Рамблер 1 час назад
Трое сестер, задержанных по подозрению в убийстве своего отца на северо-востоке столицы, нанесли мужчине не менее 36 ударов ножом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, убийство произошло вечером 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, д. 56.
«В ходе работы на месте преступления специалисты установили, что 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце», — пояснил источник.
Кроме того, впоследствии в столичную больницу обратилась К. Хачатурян, которая заявила, что отец ранил ее ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.
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Из квартиры следователи изъяли нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер.
На данный момент все три сестры задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В понедельник, 30 июля, следствие ходатайствует об аресте девушек.
Ранее в столичном главке СК сообщили Агентству «Москва», что вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевскомом шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. На допросе они признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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