Мужчина выжил после нападения медведя

Медведь напал на человека недалеко от поселка на Колыме

Медведь напал на мужчину в 11 км от поселка Оротукан Магаданской области , сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции. "Заявитель, им оказался мужчина 1979 года рождения, проживающий в поселке Оротукан, рассказал о том, что в 11 км от населенного пункта он стал жертвой нападения медведя. Хищник нанес мужчине несколько ран в области грудной клетки, левой кисти и левого бедра. На момент обращения в полицию пострадавший находился в отделении скорой медицинской помощи поселка Оротукан", — говорится в сообщении. Сообщение о нападении медведя поступило в Отдел МВД России по Ягоднинскому району в воскресенье, 29 июля. Информацию о происшествии направили в местное отделение Госохотнадзора. Ранее сообщалось, что случаи выхода медведей к населенным пунктам участились в Якутии Хабаровском крае и на Камчатке. Эксперты связывают это с нехваткой кадровых охотников, миграцией особей из соседних регионов из-за пожаров. Власти Якутии в этом году разрешили отстрел 81 медведя для регулирования их численности.