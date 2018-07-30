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Мужчина выжил после нападения медведя
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Медведь напал на человека недалеко от поселка на Колыме 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Медведь напал на мужчину в 11 км от поселка Оротукан в Магаданской области, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.
"Заявитель, им оказался мужчина 1979 года рождения, проживающий в поселке Оротукан, рассказал о том, что в 11 км от населенного пункта он стал жертвой нападения медведя. Хищник нанес мужчине несколько ран в области грудной клетки, левой кисти и левого бедра. На момент обращения в полицию пострадавший находился в отделении скорой медицинской помощи поселка Оротукан", — говорится в сообщении.
Сообщение о нападении медведя поступило в Отдел МВД России по Ягоднинскому району в воскресенье, 29 июля. Информацию о происшествии направили в местное отделение Госохотнадзора.
Ранее сообщалось, что случаи выхода медведей к населенным пунктам участились в Якутии, Хабаровском крае и на Камчатке. Эксперты связывают это с нехваткой кадровых охотников, миграцией особей из соседних регионов из-за пожаров. Власти Якутии в этом году разрешили отстрел 81 медведя для регулирования их численности.
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