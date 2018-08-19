«Умерла от переохлаждения»

Туристка из Барнаула погибла от переохлаждения на перевале на Камчатке

Туристка из Барнаула погибла от переохлаждения на Авачинском перевале на Камчатке. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Группа из 17 человек из разных регионов страны путешествовала по Камчатке с красноярским турклубом "Три коня". "Накануне вечером по пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали, остальная группа ушла в сторону приюта "Камчатинтура" вместе с гидом. Позднее одна из отставших женщин пришла в лагерь и попросила помощи: 34-летней туристке из Барнаула, оставшейся на маршруте, стало плохо. Когда за ней вернулись, женщина была уже без сознания. Дежурившая в районе перевала бригада скорой помощи констатировала смерть, предварительно — в результате переохлаждения", — говорится в сообщении.

Из-за плохих метеоусловий доставить туристов и тело погибшей в Петропавловск-Камчатский в субботу ночью не удалось: в районе Авачинского перевала был сильный ветер с дождем и снегом. На ночевку туристов разместили в приюте "Камчатинтура".