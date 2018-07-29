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На МКАД сгорел автомобиль
Говорит Москва
52 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
ДТП произошло на 33-м километре Московской кольцевой автодороги.
Причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает пожарный расчёт, передаёт Life.
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