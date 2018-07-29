Ещё
В деле Скрипалей появились новые детали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле Скрипалей появились новые детали 

Lenta.ru 45 минут назад
В отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на следователей.
>> Установлены отравители Скрипалей
Предполагается, что первая группа привезла отравляющее вещество в Великобританию, а вторая осуществила преступление. Согласно этой версии, «Новичок» могли привезти в страну под видом парфюмерии.
По словам следователей, флакон, который ранее обнаружили местные жители, не мог использоваться в качестве контейнера. Отмечается, что другая емкость может находиться на территории Великобритании и представлять угрозу.
Ранее 26 июля сообщалось, что свидетель по делу об отравлении пары британцев в городе Эймсбери описал возможного подозреваемого, фотографию которого ему показали полицейские. По словам мужчины, на фото запечатлен довольно высокий мужчина (около 6 футов, то есть более 180 сантиметров) примерно 30 лет.
Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в конце июня в Эймсбери Чарли Роули рассказал, что подарил контейнер с химикатом погибшей Дон Стерджесс. Он считал, что преподнес своей подруге духи, которые нашел, предположительно, в парке королевы Елизаветы в Солсбери.
Британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились 30 июня. По мнению спецслужб, они оказались под воздействием того же вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон обвиняет в атаке Россию, однако Москва все обвинения отвергает.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии40  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ172
Лавров ответил на требование Армении288
Эрдоган пригрозил США89
Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае7
В Госдуме обрадовали россиян188
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение