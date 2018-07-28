Данные о стрельбе в Техасе не подтвердились

Несколько человек задержаны в субботу полицией при попытке ограбления в одном из торговых центров в штате Техас. Об этом заявил Виктор Родригес , шеф полиции города Мак-Аллен , где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Мак-Аллене, предположительно, произошла стрельба. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов

"Мы расследуем попытку ограбления в ювелирном магазине в торговом центре Ла-Плаза", — приводится заявление Родригеса в Twitter администрации Мак-Аллена.

По слова начальника полиции, все подозреваемые задержаны. Ранений в результате происшествия никто не получил.

Как пояснил Родригес, по имеющимся данным, стрельба в здании торгового центра не открывалась. Посетители гипермаркета, вероятно, приняли за выстрелы звуки разбивающегося стекла.

Данных о задержанных полиция не приводит. По информации телеканала CBS, арестованы не менее пяти человек.