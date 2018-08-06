В Сирии четыре человека погибли при взрыве бомб

В Сирии четыре человека погибли при взрыве самодельных бомб

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 пострадали в сирийской провинции Дераа в результате взрыва самодельных бомб и мин, оставленных боевиками группировки "Исламское государство" *, сообщает сирийское агентство САНА По данным агентства, инциденты произошли в селениях Кавия и Сахм Аль-Джулян в западной части провинции. Как отмечается, взрывные устройства были ранее заложены террористами. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны. * Террористическая организация, запрещенная в России.