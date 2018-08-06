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В Сирии четыре человека погибли при взрыве бомб
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В Сирии четыре человека погибли при взрыве самодельных бомб 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 пострадали в сирийской провинции Дераа в результате взрыва самодельных бомб и мин, оставленных боевиками группировки "Исламское государство"*, сообщает сирийское агентство САНА.
По данным агентства, инциденты произошли в селениях Кавия и Сахм Аль-Джулян в западной части провинции. Как отмечается, взрывные устройства были ранее заложены террористами.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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