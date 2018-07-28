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В летевший в Петербург самолет ударила молния
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В летевший в Петербург самолет ударила молния 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Молния ударила в самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург, передает РИА "Новости".
"В самолет E190, который осуществлял рейс Кишинев — Санкт-Петербург, через 10 минут после взлета попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении.
Как сообщает авиакомпания, после происшествия командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Кишинева.
"После того, как самолет приземлился, пассажиры покинули салон, чтобы получить необходимую помощь на земле. На борту было 113 пассажиров", — отмечается в сообщении.
Самолет будет подвергнут необходимым техническим проверкам, рейс был отменен.
Ранее аэропорт Стенстед в Лондоне задержал десятки рейсов из-за того, что молния повредила систему заправки самолетов.
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