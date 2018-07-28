Боевики захватили больницу в Афганистане

Террористы напали на гинекологический центр в городе Джелалабад , который находится в восточной части Афганистана . В результате захвата медучреждения пострадали три человека, их госпитализировали.

Пока неизвестно, сколько именно людей находятся внутри здания больницы, заявил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аттаулла Ходжани в эфире телеканала TOLOnews.

В настоящее время представители сил безопасности прибыли в район ЧП. Местность оцеплена, жители ближайших домов эвакуированы. Машины «скорой помощи» находятся рядом с клиникой.