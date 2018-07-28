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Боевики захватили больницу в Афганистане
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Боевики захватили больницу в Афганистане 

News.ru 17 часов назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Tahir Safi
Террористы напали на гинекологический центр в городе Джелалабад, который находится в восточной части Афганистана. В результате захвата медучреждения пострадали три человека, их госпитализировали.
Пока неизвестно, сколько именно людей находятся внутри здания больницы, заявил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аттаулла Ходжани в эфире телеканала TOLOnews.
В настоящее время представители сил безопасности прибыли в район ЧП. Местность оцеплена, жители ближайших домов эвакуированы. Машины «скорой помощи» находятся рядом с клиникой.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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