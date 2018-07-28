Ещё
В аэропорту Вануату столкнулись несколько самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Вануату на взлетной полосе столкнулись несколько самолетов 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © Fotolia / hxdyl
Самолет авиакомпании Air Vanuatu, на борту которого находились более 40 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Вануату и столкнулся с другими воздушными судами, сообщает местная газета Daily Post.
Инцидент произошел с самолетом ATR-72, который летел в Порт-Вилу с острова Танна, на борту воздушного судна находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным перевозчика, самолет выкатился за пределы ВПП, "инцидент произошел в конце ВВП при посадке". Проехав значительно расстояние, самолет уклонился влево, где были припаркованы несколько небольших воздушных судов.
Одно из них принадлежало компании Unity Airlines. По данным его владельца, после столкновения оно "подлежит списанию". Другое небольшое воздушное судно, находящееся под управлением компании Air Taxi, получило повреждения хвостовой части. Никто из пассажиров и членов экипажа в результате инцидента не пострадал.
Причина происшествия пока не установлена. Как сообщили источники газеты, при посадке наблюдалось задымление салона. По данным издания, на пути к месту посадки один из двигателей воздушного судна перестал работать в полную силу. Управление гражданской авиации Вануту проводит расследование инцидента.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали151
Украинские националисты устроили побоище с полицией78
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ265
Россия построит не имеющие аналогов корабли78
Лавров ответил на требование Армении
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение