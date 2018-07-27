Ещё
Мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина напал на полицейского в центре Москвы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
30-летний капитан полиции получил несколько ножевых ранений, в том числе проникающее в грудь. Он доставлен в больницу и оперируется.
По одним сведениям, нападение произошло на улице Фучика возле посольства Словакии. Раненый полицейский осуществлял охрану здания диппредставительства.
По другим данным, полицейского ранили на 1-ой Брестской улице, возле дома 33.
Полиция сообщает, что нападавший — уроженец Средней Азии, на вид ему 25-30 лет, одет в светлые брюки и темную рубашку с длинным рукавом, вооружен ножом. В городе введен план «Сирена».
Комментарии26  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина103
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети286
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной765
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта213
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий762
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение