Мужчина напал на полицейского в центре Москвы

30-летний капитан полиции получил несколько ножевых ранений, в том числе проникающее в грудь. Он доставлен в больницу и оперируется.

По одним сведениям, нападение произошло на улице Фучика возле посольства Словакии . Раненый полицейский осуществлял охрану здания диппредставительства.

По другим данным, полицейского ранили на 1-ой Брестской улице, возле дома 33.

Полиция сообщает, что нападавший — уроженец Средней Азии, на вид ему 25-30 лет, одет в светлые брюки и темную рубашку с длинным рукавом, вооружен ножом. В городе введен план «Сирена».