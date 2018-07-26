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Парагвайский министр погиб в авиакатастрофе
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Министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Flickr / alex-s
Министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг погиб вместе с еще тремя людьми при крушении небольшого самолета, сообщил администратор аэропорта парагвайской столицы Рубен Агилар.
По его словам, выживших в результате падения самолета нет. Там также находились заместитель министра Висенте Рамирес, чиновник ведомства Луис Чароти и пилот Херардо Лопес.
Портал Ultima Hora отмечает, что причиной трагедии могли стать проблемы технического характера. Идет расследование, которое должно установить точные причины падения.
"Самолет полностью разрушен, следов выживших нет. Он полностью под водой, и спасательные работы проводятся специалистами", — сказал Агилар.
Ранее сообщалось, что легкий двухмоторный самолет Baron BE58 перестал выходить на связь после вылета из города Айолас. Он должен был приземлиться в аэропорту столицы Парагвая Асунсьона, однако воздушное судно так и не прибыло в пункт назначения.
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