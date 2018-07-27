В Нижнем Новгороде пропал журналист

В Нижнем Новгороде пропал корреспондент «Аргументов и фактов» Сергей Грачев, сообщается на сайте издания.
Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке и должен был освещать события проходящего там кинофестиваля «Горький fest».
Последний раз Сергея видели 21 июля, когда он выходил из отеля «Шератон» в районе Большой Покровской улицы.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело, розыск ведется специалистами СУСК и полиции. К поиску также подключились волонтеры.
Сергею 38 лет, последний раз его видели одетым в серые с карманами штаны и рубашку, похожую на джинсовую. Телосложение среднее, вес 85 килограммов, рост 181сантиметров.