В Нижнем Новгороде пропал журналист

Пропал корреспондент «Аргументов и фактов»

Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке и должен был освещать события проходящего там кинофестиваля «Горький fest».

Последний раз Сергея видели 21 июля, когда он выходил из отеля «Шератон» в районе Большой Покровской улицы.

Сергею 38 лет, последний раз его видели одетым в серые с карманами штаны и рубашку, похожую на джинсовую. Телосложение среднее, вес 85 килограммов, рост 181сантиметров.