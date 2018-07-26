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Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета
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Россиянина оштрафовали за пьяный дебош на рейсе Алма-Ата — Уральск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / StockSnap / На борту самолета
Гражданин РФ оштрафован за агрессивное поведение в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, летевшего из Алма-Аты в Уральск, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел на транспорте.
"В дежурную часть линейного отдела внутренних дел в аэропорту города Алматы поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана" сообщением "Алматы — Уральск" находится буйный пассажир", — говорится в сообщении.
В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 26-летний гражданин РФ, который, "находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, выражался нецензурной бранью, тем самым мешал спокойствию пассажиров".
"Согласно заключению медицинского освидетельствования, у правонарушителя было алкогольное опьянение легкой степени. В отношении него составлены сразу три административных протокола по мелкому хулиганству, появлению в общественных местах в состоянии опьянения, нарушению правил поведения на воздушном судне", — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, мужчина оштрафован на 31 тысячу тенге (более 90 долларов).
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