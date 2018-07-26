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ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР
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У самопровозглашённого президента СССР провели обыски 

News.ru 59 минут назад
Фото: youtube.com/Алексей Мишин
Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели обыски у жителя Зеленограда Сергея Тараскина. Ранее он провозгласил себя президентом СССР и заявил о намерении вернуть советскую власть.
«Изъяты аудио— и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы», — сообщает РБК.
В отношении Тараскина и его соратника Александра Соловьёва возбуждено уголовное дело об экстремизме.
Ранее Федеральная служба безопасности обвинила 30-летнюю жительницу Абакана в разжигании межнациональной вражды за запись в социальной сети «ВКонтакте». В своем посте женщина призывала к возрождению хакасского языка и культуры.
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Комментарии12  Ещё 5 источников 
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