В Одессе осквернили храм УПЦ Московского патриархата

Неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одессе, сообщает местное издание «Таймер».

Отмечается, что в ночь на 25 июля вандалы сделали надпись «Гори, мразь» на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия».

По словам служителей церкви, камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих злоумышленников.

В конце июня в Одессе устроили погром в храме Донской иконы Божией Матери УПЦ МП.