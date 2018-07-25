В Одессе осквернили храм УПЦ Московского патриархата 

Неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одессе, сообщает местное издание «Таймер».
Отмечается, что в ночь на 25 июля вандалы сделали надпись «Гори, мразь» на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия».
По словам служителей церкви, камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих злоумышленников.
Дело взяли на контроль правоохранительные органы.
В конце июня в Одессе устроили погром в храме Донской иконы Божией Матери УПЦ МП.