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Участник пыток в Ярославле не смог объяснить жестокость
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Пытавший осужденного в Ярославле не смог объяснить, зачем такая жестокость 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Один из сотрудников ярославской колонии №1, задержанных за пытки осужденного, затруднился ответить на вопрос журналистов, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость.
"Я не могу ответить на этот вопрос", — сказал заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, добавив, что виновным себя он признает.
Ефремов — третий из шести фигурантов этого дела, по которому сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Ранее сегодня Заволжский районный суд Ярославля отправил в СИЗО младшего инспектора Сергея Драчева и старшего инспектора Максима Яблокова. Оба признали вину, Яблоков, кроме этого, написал явку с повинной.
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