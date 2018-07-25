Участник пыток в Ярославле не смог объяснить жестокость

Пытавший осужденного в Ярославле не смог объяснить, зачем такая жестокость

Один из сотрудников ярославской колонии №1, задержанных за пытки осужденного, затруднился ответить на вопрос журналистов, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость. "Я не могу ответить на этот вопрос", — сказал заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, добавив, что виновным себя он признает. Ефремов — третий из шести фигурантов этого дела, по которому сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Ранее сегодня Заволжский районный суд Ярославля отправил в СИЗО младшего инспектора Сергея Драчева и старшего инспектора Максима Яблокова. Оба признали вину, Яблоков, кроме этого, написал явку с повинной.