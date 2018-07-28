Скандал с госизменой в России получил развитие

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Правозащитники рассказали об аресте за госизмену еще одного ученого 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: ТАСС
По данным московской ОНК, 64-летний Алексей Темирев был заключен под стражу 19 июля и содержится в СИЗО «Лефортово»
Правозащитники сообщили изданию «Медуза» об аресте за госизмену еще одного ученого. По даным члена московской ОНК Евгения Еникеева, под стражу заключен 64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев.
Правозащитник рассказал изданию «Медуза», что о деле ученого, арестованного 19 июля, сообщила адвокат, попросившая навестить ее подзащитного в СИЗО «Лефортово». При этом администрация СИЗО, отвечая на вопрос о новых арестантах, не рассказала Еникееву о Темиреве.
Навестить ученого правозащитникам пока не удалось. По словам Еникеева, у арестованного проблемы со здоровьем. Никакой информации о его деле правозащитник не привел.
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