Скандал с госизменой в России получил развитие

Правозащитники рассказали об аресте за госизмену еще одного ученого

По данным московской ОНК, 64-летний Алексей Темирев был заключен под стражу 19 июля и содержится в СИЗО «Лефортово» Правозащитники сообщили изданию «Медуза» об аресте за госизмену еще одного ученого. По даным члена московской ОНК Евгения Еникеева , под стражу заключен 64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев. Правозащитник рассказал изданию «Медуза», что о деле ученого, арестованного 19 июля, сообщила адвокат, попросившая навестить ее подзащитного в СИЗО «Лефортово». При этом администрация СИЗО , отвечая на вопрос о новых арестантах, не рассказала Еникееву о Темиреве. Навестить ученого правозащитникам пока не удалось. По словам Еникеева, у арестованного проблемы со здоровьем. Никакой информации о его деле правозащитник не привел.