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Участник резонансной пытки признал вину
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Один из ярославских тюремщиков, задержанных за пытки, признал вину 

РИА Новости 1 час назад
Один из шести сотрудников регионального управления ФСИН, подозреваемых в пытках осужденного в исправительной колонии №1, признал себя виновным, заявил его адвокат Сергей Соколов в среду на заседании суда, где решается вопрос об аресте.
"Просим приобщить к делу… копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел", — сказал Соколов, защищающий старшего инспектора Максима Яблокова. Судья ходатайство удовлетворил.
Кроме того, по словам защитника, Яблоков ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения, которое гарантирует ему смягчение наказание в обмен на показания.
На заседании было объявлено, что Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, 1993 года рождения, из Углича, имеет высшее образование. Живет в Ярославле гражданским браком.
Признают ли себя виновными другие фигуранты, пока неизвестно.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.
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