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В Казани экстренно сел самолет из Москвы
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В Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Глобус", выполнявший рейс из Москвы в Горно-Алтайск, совершил вынужденную посадку в Казани в ночь на среду из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 01.51 мск в результате ухудшения самочувствия пассажира 1971 года рождения самолет "Боинг 738" авиакомпании "Глобус", выполнявший рейс "Домодедово — Горно-Алтайск", совершил вынужденную посадку", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, пострадавший от госпитализации отказался. В 03.13 мск самолет продолжил рейс по маршруту.
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