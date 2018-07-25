В Казани экстренно сел самолет из Москвы

В Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск

Самолет авиакомпании "Глобус", выполнявший рейс из Москвы Горно-Алтайск , совершил вынужденную посадку в Казани в ночь на среду из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану "В 01.51 мск в результате ухудшения самочувствия пассажира 1971 года рождения самолет "Боинг 738" авиакомпании "Глобус", выполнявший рейс "Домодедово — Горно-Алтайск", совершил вынужденную посадку", — говорится в сообщении. По информации МЧС, пострадавший от госпитализации отказался. В 03.13 мск самолет продолжил рейс по маршруту.