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Главу НПО имени Лавочкина задержали
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Главу НПО имени Лавочкина задержали 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: пресс-служба НПО им. Лавочкина
Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Задержаны генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова», — сказал источник агентства.
В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.
25 июля Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», задержанные подозреваются в хищении крупной суммы денег. По версии следствия, они оплачивали фиктивно оказанные юридические услуги адвокатской конторе на 330 миллионов рублей. В доме Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски
После возбуждения уголовного дела Лемешевский подал в отставку. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен заместитель гендиректора по безопасности Харун Карчаев.
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