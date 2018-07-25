СК объяснил сбой первой бомбы в метро Петербурга в 2017

СК рассказал, почему не сработала бомба в петербургском метро в 2017 году

Взрывное устройство, которое правоохранители обнаружили на станции "Площадь Восстания" в день теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, не сработало из-за ошибки в конструкции, рассказал и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Голкин

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова

По словам Голкина, следствие установило, что сначала Джалилов оставил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания", чтобы дистанционно привести его в действие, а уже потом устроить самоподрыв с помощью второго устройства.