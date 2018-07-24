Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках 

Адвокат Ирина Бирюкова, передавшая журналистам видеозапись с пытками в ярославской исправительной колонии №1, заявила, что сотрудники ФСИН пытаются отговорить осужденных от дачи показаний по факту избиений.
«Оперативный сотрудник вызывает осужденных, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме. На "вы". Иногда присутствует старший опер», — написала она на своей странице в Facebook.
20 июля в «Новой газете» была обнародована видеозапись, на которой 17 сотрудников ярославской ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова. После публикации видео участвующие в пытках сотрудники отстранены от работы, шесть человек арестованы.