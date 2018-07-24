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Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой
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Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой 

Рамблер 1 час назад
Фото: commons.wikimedia.org/Petr Kadlec
В Серпуховском районе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту находились два человека, оба погибли.
Как пишет МК, среди погибших — чемпион мира по аэроакробатике, авиаиспытатель, кандидат в мастера спорта по самолетному спорту Игорь Турик.
Трагедия произошла около 15.00, когда Турик вместе с Виктором Бирюковым пилотировали легкомоторный самолет Zlin 326. Предварительная причина трагедии — отказ техники.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы.
Комментарии5  Ещё 22 источника 
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