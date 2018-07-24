Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками

По данным канала, один из сотрудников колонии в этот день пристегнул заключенного наручниками к столу, а затем завязал ему лицо простыней. Мужчина задохнулся, спасти его не удалось.

Сотрудника ИК задержали следователи.

Стоит отметить, что это произошло в разгар скандала с пытками в ярославской колонии.

Ранее «Новая газета» обнародовала видеозапись избиения заключенного в ярославской колонии № 1, сделанную в 2017 году.

На видео сотрудники ИК бьют мужчину дубинками и кулаками, а также льют ему на голову воду из ведра. После публикации ролика следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Всех предполагаемых участников избиения отстранили от работы. Шестеро из них были задержаны.