Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками 

В исправительной колонии (ИК) №6 в Брянской области 22 июля погиб заключенный. Об этом сообщается на сайте следственного комитета по Брянской области.
По данным канала, один из сотрудников колонии в этот день пристегнул заключенного наручниками к столу, а затем завязал ему лицо простыней. Мужчина задохнулся, спасти его не удалось.
Сотрудника ИК задержали следователи.
Стоит отметить, что это произошло в разгар скандала с пытками в ярославской колонии.
Ранее «Новая газета» обнародовала видеозапись избиения заключенного в ярославской колонии № 1, сделанную в 2017 году.
На видео сотрудники ИК бьют мужчину дубинками и кулаками, а также льют ему на голову воду из ведра. После публикации ролика следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Всех предполагаемых участников избиения отстранили от работы. Шестеро из них были задержаны.