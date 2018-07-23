Ещё
Пьяный москвич пять дней жил в машине и скрывался от ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный москвич пять дней жил в машине и скрывался от ГИБДД 

Рамблер 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Москвич пять дней жил в машине на парковке возле сельского продуктового магазина, испугавшись сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отдыхавший в одиночестве в Рязанской области житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на автомобиле в магазин за водкой. На выходе из магазина мужчина увидел машину сотрудников ГИБДД и решил переждать, пока они уедут.
Во время ожидания мужчина выпил весь приобретенный алкоголь и заснул. Проснувшись утром, он снова отправился за водкой. Так мужчина прожил четыре дня, а на пятый решился попросить случайных знакомых довезти его до Москвы.
За время отсутствия мужчины его семья обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Розыск велся на территории Москвы, Московской и Рязанской областей.
Комментарии1  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину554
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы67
НАТО готовится напасть на Россию161
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением6
Дачникам вновь усложнили жизнь83
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение