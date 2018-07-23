Пьяный москвич пять дней жил в машине и скрывался от ГИБДД

Москвич пять дней жил в машине на парковке возле сельского продуктового магазина, испугавшись сотрудников ГИБДД . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отдыхавший в одиночестве в Рязанской области житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на автомобиле в магазин за водкой. На выходе из магазина мужчина увидел машину сотрудников ГИБДД и решил переждать, пока они уедут.

Во время ожидания мужчина выпил весь приобретенный алкоголь и заснул. Проснувшись утром, он снова отправился за водкой. Так мужчина прожил четыре дня, а на пятый решился попросить случайных знакомых довезти его до Москвы

За время отсутствия мужчины его семья обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Розыск велся на территории Москвы, Московской и Рязанской областей.