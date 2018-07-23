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В перестрелке в Торонто погибли два человека
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В перестрелке в Торонто погибли два человека 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Полиция Торонто подтвердила гибель 10-летней девочки и 18-летней женщины в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. Об этом в понедельник сообщил журналистам шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс.
"Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести", — цитирует его телеканал CBC.
Сандерс также добавил, что в настоящее время полиция "полностью контролирует ситуацию в городе".
Как заявила журналистам представитель полицейского управления мегаполиса Моника Хадон, "на данный момент мы устанавливаем личность стрелка, известно, что ему 29 лет, он из Торонто, другой информации у меня пока нет".
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в районе Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.
ТАСС: последние новости
Источник: в деле о госизмене в ЦНИИМаш двое подозреваемых СМИ: восемь человек пострадали в результате стрельбы в Торонто В Подмосковье задержан предполагаемый убийца пятилетней девочки
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