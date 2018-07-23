В перестрелке в Торонто погибли два человека

Полиция Торонто подтвердила гибель 10-летней девочки и 18-летней женщины в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. Об этом в понедельник сообщил журналистам шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс

"Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести", — цитирует его телеканал CBC.

Сандерс также добавил, что в настоящее время полиция "полностью контролирует ситуацию в городе".

Как заявила журналистам представитель полицейского управления мегаполиса Моника Хадон, "на данный момент мы устанавливаем личность стрелка, известно, что ему 29 лет, он из Торонто, другой информации у меня пока нет".

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в районе Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.