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Экс-подруге Жигарева избрали меру пресечения
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Экс-подруге депутата Жигарева избрали меру пресечения 

News.ru 23 июля 2018
Фото: vk.com/sintyureva
Суд избрал меру пресечения в отношении модели Ольги Синтюрёвой. Она является бывшей гражданской женой депутата Государственной думы Сергея Жигарева.
Её отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения для Синтюрёвой с подписки о невыезде на арест. Она подозревается в хищении 22 млн рублей у парламентария Жигарева.
Сама девушка утверждает, что никаких преступлений не совершала. Она заверила, что собиралась расстаться с депутатом после того, как узнала, что он женат.
Модель дала интервью, в котором рассказала подробности своего задержания.
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Комментарии2  Ещё 12 источников 
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