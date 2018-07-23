Экс-подруге Жигарева избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в отношении модели Ольги Синтюрёвой. Она является бывшей гражданской женой депутата Государственной думы Сергея Жигарева.
Её отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения для Синтюрёвой с подписки о невыезде на арест. Она подозревается в хищении 22 млн рублей у парламентария Жигарева.
Сама девушка утверждает, что никаких преступлений не совершала. Она заверила, что собиралась расстаться с депутатом после того, как узнала, что он женат.
Модель дала интервью, в котором рассказала подробности своего задержания.