Экс-подруге Жигарева избрали меру пресечения

Экс-подруге депутата Жигарева избрали меру пресечения

Сергея Жигарева. Суд избрал меру пресечения в отношении модели Ольги Синтюрёвой. Она является бывшей гражданской женой депутата Государственной думы

Её отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее News.ru писал, что Пресненский суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения для Синтюрёвой с подписки о невыезде на арест. Она подозревается в хищении 22 млн рублей у парламентария Жигарева.

Сама девушка утверждает, что никаких преступлений не совершала. Она заверила, что собиралась расстаться с депутатом после того, как узнала, что он женат.

Модель дала интервью, в котором рассказала подробности своего задержания.