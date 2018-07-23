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В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
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В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики 

Рамблер 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Серпухове направляется к оврагу со спортивной сумкой. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео человек, одетый в шорты и майку, идет со спортивной сумкой на плече. На обратном пути мужчина идет уже без сумки.
>> Задержан убийца пятилетней девочки в Серпухове
Напомним, полиция арестовала 27-летнего жителя Серпухова Александра Семина по подозрению в убийстве 5-летней Хувайды Тиллозоды. Девочка пропала, когда ее бабушка отошла в магазин, оставив внучку на детской площадке. Позже тело ребенка обнаружили в спортивной сумке в овраге.
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