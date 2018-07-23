В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Серпухове направляется к оврагу со спортивной сумкой. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео человек, одетый в шорты и майку, идет со спортивной сумкой на плече. На обратном пути мужчина идет уже без сумки.