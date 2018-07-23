Студентка напала на хулигана с пистолетом

Видео, героиней которого стала неустрашимая студентка, появилось в Интернете: ролик из бразильского города Реканто-дас-Имас впечатлили пользователей. 23-летняя студентка Лоррана Брага шла по улице, когда на неё напал грабитель. У мужчины в руках был пистолет, который девушка приняла за пластиковый. Поскольку просто так расставаться с имуществом студентка не пожелала, она дала отпор хулигану. Лоррана уже полтора года занимается боевыми искусствами. Борьба, которую изучает Брага, сочетает приёмы джиу-джитсу и каратэ, и, очевидно, девушка вполне преуспела в изучении этих приёмов. Она не только дала отпор нападающему, но и сама напала на него. Опешивший мужчина бросился бежать, спасаясь от необычной жертвы. Любопытно, что Лоррана даже попыталась догнать хулигана, а чуть позже его задержали полицейские.