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На дне Волги нашли фугасную авиабомбу
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На дне Волги нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли местные жители на дне Волги в городе Краснослободск Волгоградской области, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.
"В городе Краснослободске в районе х. Бобры, на дне реки Волги жителями была обнаружена фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250", — говорится в сообщении ведомства.
Краснослободск находится на противоположном берегу от Волгограда. Здесь любят отдыхать горожане на пляже.
По данным экстренных служб, место обнаружения бомбы находится под охраной, угрозы населению нет.
"Решение о способе обезвреживания опасной находки будет принято на месте после обследования ФАБ специалистами пиротехнического расчёта (Донского спасательного центра МЧС России — ред.)", — уточняет региональный МЧС.
Как отмечают спасатели, это уже 12 авиабомба, которую нашли на территории области в 2018 году.
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